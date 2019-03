Honderden euro's boete voor afwezige bijzitters 02 maart 2019

De afwezigen hadden ongelijk. Liefst 250 bijzitters uit de provincie Antwerpen die niet kwamen opdagen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar, worden gedagvaard. Omdat hun excuses - "Ik ben allergisch voor turnzalen", "De avond voordien had ik een stevig feestje", "Ik heb een IQ lager dan 75" - als ongeldig werden beschouwd én omdat ze weigerden een minnelijke schikking van 250 euro te betalen, zullen ze de komende weken en maanden voor de rechter moeten verschijnen. Daar riskeren ze geldstraffen van 400 tot 1.600 euro. In de rechtbank van Veurne zijn gisteren al vier afwezige bijzitters veroordeeld tot 600 euro boete. Tel daar de gerechtskosten bij en hun 'spijbelgedrag' kost hen zo'n 900 euro. Slechts één van de vier daagde op en verklaarde dat hij "gewoon geen goesting had". De twintiger uit Diksmuide kreeg dezelfde boete, maar dan wel voor de helft met uitstel. (JHM/BSB)

