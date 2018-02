Honderden Belgen vragen zelfmoordpil uit Nederland aan 10 februari 2018

De omstreden Nederlandse organisatie Coöperatie Laatste Wil (CLW), die vorig jaar aankondigde een nieuw poeder voor humane zelfdoding te gaan verdelen, is sindsdien van enkele honderden naar zo'n 20.000 leden gegaan, klinkt het. "Ook een paar honderd Belgen hebben zich gemeld. Onze leden - op dit moment gemiddeld ongeveer 68 jaar - kunnen twee gram van het dodelijke poeder meekrijgen in een kluisje dat met een vingerafdrukscanner is beveiligd." Het middel kan alleen worden aangeschaft als iemand meerderjarig is en al minstens een half jaar lid. Met het legale en goedkope middel wil CLW de mogelijkheid bieden van een snelle en pijnloze dood op een zelfgekozen moment. (KSN)

