Honderden Belgen moeten DNA afstaan in onderzoek naar Bende van Nijvel Bjorn Maeckelbergh

08 januari 2020

05u00 5 De Krant 34 jaar na de laatste overval van de Bende van Nijvel, in 1985 in de Delhaize van Aalst, gaat het gerecht DNA afnemen bij honderden mannen en vrouwen. Hun erfelijk materiaal zal vergeleken worden met DNA uit het dossier. "We halen alles uit de kast", zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket.

In de jaren 80 maakte de Bende van Nijvel tijdens een hele reeks diefstallen, inbraken en overvallen 28 doden. Het onderzoeksdossier telt vandaag miljoenen pagina's en bevat ook twee volledige DNA-profielen. Deze werden destijds gevonden op een sigaret en op een stuk van een kogelwerende vest. Daarom gaat het gerecht nu alsnog DNA afnemen van enkele honderden mannen en vrouwen. Over wie het precies gaat, wil Eric Van der Sypt van het federaal parket niet kwijt. "Het gaat zowel om mensen uit het dossier die nog nooit DNA afstonden, als om mensen die dat wél al deden. Want de vraag bij die laatste groep is: hoe werden die stalen al die jaren bewaard? We willen zeker zijn dat we een goede basis hebben om op te werken. De DNA-technologie van vandaag biedt ook veel meer mogelijkheden. Zo kon een gemengd profiel vroeger niet uit elkaar worden gehaald. Nu wel."

