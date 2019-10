Exclusief voor abonnees Honderd jaar cel Onze opinie 15 oktober 2019

Honderd jaar cel. Daartoe zijn de protagonisten van het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid veroordeeld door de Spaanse staat. Stuk voor stuk gaat het om democratisch verkozen politici. Toch gaat het telkens om straffen die je veeleer associeert met zware vormen van criminaliteit. Hier ging het om een geweldloze actie, weliswaar slordig en overhaast uitgevoerd en strijdig met de grondwet, maar wat is die grondwet waard en hoe wankel is een rechtsstaat als die op deze manier omgaat met politieke opposanten en vrije meningsuiting veroordeelt als staatsgevaarlijke opruiing? Dit is een politiek proces. Schaam je, Madrid. Schaam je, Spanje.

