Honden luisteren beter naar babytaal 08 maart 2018

Met je hond praten alsof het een baby is, wérkt. "En wat voor een braaf, lief hondje ben jij?", is een zinnetje dat ervoor zorgt dat honden beter luisteren, zeker als je het op een melige toon uitspreekt. Dat blijkt toch uit een onderzoek van Alex Benjamin van de Universiteit van York. Aan haar studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift 'Animal Cognition', namen meer dan dertig honden deel. Ze liet de dieren luisteren naar opnames van mensen die iets aan het vertellen waren. Eerst hoorde je mensen op een normale toon spreken over zaken die hen aanbelangen. Daarna gingen de conversaties over dingen die honden belangrijk vinden - zoals een wandeling - en veranderde de toon naar een babytaaltje. Het was duidelijk dat de honden een voorkeur hadden voor die tweede manier. De onderzoekster zegt dat honden ons mogelijk als bondgenoten zien als we babytaal gebruiken en dat ze daarom beter luisteren. (LVB)

