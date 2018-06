Honden gered uit oververhitte wagen 27 juni 2018

Een fenomeen dat helaas elke zomer terugkeert: honden die achtergelaten worden in een auto terwijl de temperatuur stevig oploopt. Deze keer was het prijs in Houthalen. Een golden retriever en dalmatiër waren aan hun lot overgelaten in een bestelwagen op de parking van Hengelhoef. De politie werd verwittigd en besliste een venster in te slaan. De viervoeters kregen eindelijk weer frisse lucht en hadden duidelijk véél dorst. De eigenaar wordt nu opgespoord. Hij of zij mag een pv verwachten voor een inbreuk op de dierenwelzijnswet. Beide honden werden naar een asiel in Genk gebracht. (MMM)