Honden die rouwen 05 december 2018

"Honden gaan ook door een rouwproces", zegt een hondenkenner (krant van gisteren). Dat kan ik volmondig beamen. Ik was de trotse eigenares van twee schipperkes: Sjefke en Fientje. Een hecht hondenkoppeltje tot Sjefke zwaar ziek werd en stierf. Voor de crematie namen wij nog afscheid van Sjefke samen met Fientje. Zij besnuffelde haar maatje grondig en likte zijn neusje. Haar rouwproces heeft meer dan zes maanden geduurd: ze had nergens nog interesse in, met het speelgoed werd niet meer gespeeld, andere hondjes waren geen blik waard, zij wilde alleen maar bij ons zijn en sliep veel meer dan anders. De dierenarts zei dat Fientje rouwde en dat we haar tijd moesten geven en verder normaal moesten doen, zoals vroeger toen Sjefke nog leefde. Twee jaar later is ze gestorven. Nu heb ik een nieuw schipperke, die gelukkig de zon weer in mijn leven gebracht heeft.

Lydie Hofman, Stekene

