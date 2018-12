Hond wil niet uit auto na frontale klap 04 december 2018

In de Ginstraat, aan het kruispunt met het Eldersbroek, in 's Herenelderen bij Tongeren zijn gisteren rond 12.40 uur twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Een van de wagens kwam door de klap tegen een boom terecht. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde ter plaatse en moest een van de inzittenden bevrijden. Beide bestuurders werden zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. In een van de auto's zat nog een hond, die hevig gromde naar de hulpdiensten en weigerde uit het wrak te komen. Familieleden moesten ter plaatse komen om de hond uit de wagen te halen. Het dier was nogal overstuur, maar bleek verder ongedeerd. (RTZ)

