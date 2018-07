Hond wil écht beste vriend zijn 25 juli 2018

00u00 0

Hondenbaasjes waren er vast al van overtuigd, maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen: uw trouwe viervoeter is uw beste vriend. Voor hun experiment sloten de onderzoekers van het Amerikaanse Ripon College 34 hondeneigenaars op achter een glazen deur. Tijdens de eerste helft van de studie moesten ze een droevig gezicht tonen, in een tweede ronde moesten ze zich van meest opgewekte kant laten zien. Opvallend: als hun baasje zich droevig toonde, slaagden de honden er na 20 seconden in om de ruimte binnen te geraken. Bij baasjes die vrolijk deden, namen ze hun tijd en hielden ze het gemiddeld op 100 seconden. "Als de dieren zien dat hun baasje in nood verkeert, reageren ze duidelijk sneller", concludeert de professor die het onderzoek leidde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN