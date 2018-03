Hond voorkomt ontvoering puppy 13 maart 2018

Onbekenden hebben geprobeerd een puppy te ontvoeren. Serge Vranken liet zijn twee American bullies zondagavond uit in Sint-Truiden. "Aan elke hand had ik één leiband toen er rond 23 uur plots een zwarte bestelwagen naast mij stopte", vertelt het Limburgse baasje. "Er sprong iemand uit en hij trok aan de leiband van de 9 maanden jonge Angel. Hummer - 10 maanden ouder - sprong meteen op de belager, beet in zijn arm en liet de eerste vijftien seconden niet los. Uiteindelijk dropen de mannen af. Zelf kon ik niets doen, want ik heb beide hondjes vast aan de leiband."

