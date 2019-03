Hond uit Aalst verslaat 20.000 soortgenoten op grootste show ter wereld 11 maart 2019

De grootste hondenshow ter wereld, met meer dan 20.000 deelnemers, is dit jaar gewonnen door een reu uit België. Dylan, een vlinderhondje dat nog 3 jaar moet worden, kaapte op de Crufts in Birmingham de hoogste onderscheiding weg - 'Best of the Show'. Het dier, dat toebehoort aan Kathleen Roosens uit Aalst, won eerder al prijzen van in Kroatië tot de VS. Zijn bijnaam luidt 'de schurk', verklapt Roosens aan de Britse krant Daily Mail, omdat hij er een gewoonte van maakt om na een wandeling bemodderd het huis in te rennen. Het is de eerste keer dat een vlinderhond Crufts wint. De show bestaat al sinds 1891 en staat in het Guinness Book of Records genoteerd als de grootste in z'n soort.

