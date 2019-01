Hond sterft nadat ze in paniek wegrent van vuurwerk 02 januari 2019

In het Oost-Vlaamse Zeveneken is de oudejaarsnacht tragisch afgelopen voor een gezin en hun huisdier. Toen ze in de tuin liepen, schrok hun hond Lizzy van het vuurwerk dat drie huizen verder afgestoken werd. Ze rende in paniek weg, maar botste hard tegen een omheining. "Mijn man en ik hebben Lizzy nog proberen te reanimeren, maar het leven was verdwenen uit haar ogen", zegt Josephine De Roo. "We zijn erna nog met de buren gaan praten, maar zij reageerden eerder defensief. Alsof wij maar moesten weten dat zij vuurwerk gingen afschieten. Het minste wat je kan doen, is toch de buurt iets laten weten? Onze twee kinderen Esmae (2,5) en Remy (1) waren gek op Lizzy. Ik weet niet hoe ik het hen moet vertellen." (DJG)

