Hond in snikhete wagen van dierenbescherming 26 juli 2018

Op de parking van de Brico in Wondelgem werd gisteren een hondje gered uit een bloedhete wagen van... Dierenbescherming Meetjesland. Eén venster stond ongeveer tien centimeter open, maar dat verhinderde niet dat de temperatuur in de wagen snel steeg. Via het open raam deed de klant die het dier opmerkte de deur van de wagen open. "De hond was enorm aan het hijgen, maar is ongedeerd", zagen omstaanders.