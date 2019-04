Exclusief voor abonnees Hond gestolen uit asiel: "Witteke is van mij" 05 april 2019

Als een dief passeert in een asiel, dan steelt die... een hond, uiteraard. De Zorghoeve, in het Vlaams-Brabantse Leefdaal, werd slachtoffer van een dievegge. Vier meisjes van 17 waren honden aan het uitlaten op een speelweide als vrijwilligerswerk. Een dame zei dat ze 'Witteke', een jack russell, kwam halen voor een wandeling. "Normaal vragen wij altijd een identiteitskaart, maar onze stagiairs dachten dat deze vrouw bij De Zorghoeve hoorde, omdat ze zo overtuigend klonk", zeggen de eigenaars. De vrouw, die door bewakingscamera's gefilmd is, was eerder al op bezoek gekomen, klinkt het. De politie onderzoekt de zaak. (ADPW)

