Homokoppel aangevallen in Brussel 30 mei 2018

Opnieuw is een homokoppel aangevallen. De feiten dateren van maandag en vonden plaats in Schaarbeek. "Het was beschamend, pijnlijk, frustrerend", schrijft slachtoffer Jeroen op zijn Facebookpagina. "Het eerste deel van de aftuiging stond ik er helemaal alleen voor. Verschillende mensen keken toe, zonder iets te ondernemen, terwijl ik meerdere keren geslagen werd. Zelf probeerde ik niet terug te vechten." Uiteindelijk stopt Jeroens lijdensweg wanneer een handvol toeschouwers toch beslist om de agressor van hem af te halen, maar ook zij slingerden homofobe uitspraken naar zijn hoofd. Ook de vriend van Jeroen kreeg enkele raken klappen toen hij te hulp schoot. "Een groepje van zes heeft hem nog achtervolgd, gelukkig kon hij ontkomen." Het koppel overweegt om weg te gaan uit Schaarbeek. (VDBS)

HLN