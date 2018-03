Hommeles om Mercedes 26 maart 2018

Zaterdag kwamen de eerste vragen. En ze klonken de rest van het weekend alleen maar luider, daar in de paddock van Melbourne: heeft Mercedes een systeem dat misschien niet reglementair is? Het gaat uiteraard over een bepaalde instelling voor de motor die het mogelijk maakt om gedurende een rondje meer vermogen te hebben. De Engelsen hebben er al een naam voor bedacht: party mode. Feestmodus, of zo. Het was in ieder geval indrukwekkend, hoe Lewis Hamilton zaterdag in de laatste ronde van de beslissende kwalificatiesessie plots een dikke zes tienden sneller was dan de Ferrari's. (JB)