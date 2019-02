Homeparty passé? Mylène zoekt 800 consulentes 20 februari 2019

00u00 0

Het cosmeticamerk Mylène

zoekt zowel in binnen- als buiten-

land 800 nieuwe consulentes, die

als bijverdienste de bekende

thuisdemonstraties willen leiden.

Jaarlijks worden er 77.000

demonstraties georganiseerd in

België, Nederland, Luxemburg,

Duitsland, Frankrijk, een aantal

dat nog steeds blijft groeien.

Dat zijn elke dag 210 Mylène-

party's. <<We haalden vorig jaar

een omzet van meer dan

30 miljoen euro en ook voor het

komende jaar voorzien we een

omzetgroei. Daarom zijn we op

zoek naar 800 extra consulenten

verspreid over heel België,

Nederland en Frankrijk, die voor

de producten in hun regio

homeparty's organiseren.

Ze krijgen een opleiding in de

Mylène Academy en worden zo

echte specialisten>>, zegt CEO

Alain Duperray.

De formule van de homeparty's

slaat volgens Duperray nog

steeds aan. Het bedrijf, met

hoofdzetel in Heist-op-den-Berg,

heeft sinds kort ook een eigen

webshop waar je de producten

online kan kopen.

(AVH)

