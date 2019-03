Homejackers aan de haal met 120.000 euro cash en gouden erfstukken baron 06 maart 2019

Drie homejackers overvielen zaterdagavond baron Nicolas del Fosse et d'Espierres (55), zijn echtgenote en zijn 82-jarige moeder in zijn woning in Spiere-Helkijn. Ze dreigden ermee de barones te vermoorden met een schroevendraaier en de baron in zijn been te schieten. "Ze waren volledig in het zwart, met bivakmutsen en een pistool", vertelt de baron. "We hebben gevochten als leeuwen, ik vreesde dat ons laatste uur geslagen was." De boeven gingen ervandoor met 120.000 euro cash, zilverwerk en waardevolle gouden familiestukken. De baron vermoedt dat iemand van binnenuit gangsters tipte dat er dit weekend geld te rapen viel in hun huis. "Door het overlijden van mijn vader werden naast enkele stukken ook geld verdeeld onder de broers en de zussen. Anders ligt hier nooit zoveel cash. Ze wisten ook erg veel details over ons en het huis - dingen die alleen insiders weten." (AHK)

