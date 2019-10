Exclusief voor abonnees Home sweet home 08 oktober 2019

Een knipoog hier, een glimlach daar. Eden Hazard is een weekje verlost van alle heisa bij Real. Courtois met hem. Een deugddoende zevendaagse in zijn comfortzone bij de Rode Duivels - met vanavond al wat tijd voor familie en vrienden - , plus de mathematische kwalificatie voor het EK komende donderdag tegen San Marino moet voor de nodige verademing zorgen. Bij Hazard. Bij Courtois. Maar ook bij Alderweireld & Vertonghen, op de dool met Tottenham. Alleen al voor die vier komen de interlands tegen San Marino en Kazachstan op een welgekomen moment. (NP)

