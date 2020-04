Exclusief voor abonnees Home invasion mislukt omdat zeventiger zich verweert 03 april 2020

Drie jongeren hebben woensdagavond getracht om een ouder koppel te overvallen in hun woning in het Antwerpse Berlaar. De twee zaten naar tv te kijken toen ze omstreeks 21.30 uur werden opgeschrikt door de bel. De man (70) opende de deur en stond plotseling oog in oog met drie personen die hem met een mes bedreigden. De zeventiger verweerde zich en slaagde erin om het mes van één van de overvallers weg te stampen. Hierop sloeg één van hen op de vlucht, even later vluchtten ook de twee anderen. De bewoner raakte lichtgewond door de feiten. Tijdens een zoekactie werd uiteindelijk één verdachte gearresteerd. Het gaat om een minderjarige. Hij zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Zijn twee kompanen zijn voorlopig nog spoorloos. Het gerecht startte een onderzoek op.

