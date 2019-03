Home invasion bij Braye morgen in 'Faroek Live' 18 maart 2019

Het opsporingsprogramma 'Faroek Live' besteedt morgen aandacht aan de home invasion waarvan de familie Braye uit Rekkem midden januari het slachtoffer was. Drie daders takelden de gekende familie van fruitverkopers toen zwaar toe en gingen aan de haal met geld en juwelen. Ze vluchtten in een donkerkleurige Renault Mégane. De slachtoffers bleven gewond en getraumatiseerd achter. Eén en ander werd geregistreerd door bewakingscamera's in en aan de woning van de getroffen familie. De beelden zijn waardevol, maar volstaan niet om de daders te identificeren. Daarom vonden enkele weken geleden bij de familie Braye opnames plaats voor het opsporingsprogramma 'Faroek Live'. De speurders hopen op die manier een doorbraak te forceren in het onderzoek. 'Faroek Live', morgen om 21.35 uur op VTM. (VHS)

