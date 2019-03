Homans wil dat anderstaligen sociale tolk zelf betalen. Kort door de bocht, vindt CD&V Astrid Roelandt

20 maart 2019

05u00 22 De Krant Nieuwkomers of anderstaligen die een beroep willen doen op een sociale tolk, om bijvoorbeeld mee te gaan naar de dokter of het oudercontact, moeten die zelf betalen. Dat zegt Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans, die daartoe stappen onderneemt. Maar volgens CD&V is dat niet de beste zet.

Het Agentschap Integratie en Inburgering kampt met een tekort aan sociale tolken, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid An Moerenhout (Groen) opvroeg bij Liesbeth Homans (N-VA). Die tolken kunnen ingezet worden door leerkrachten of dokters als ze met nieuwkomers een grondig gesprek moeten hebben, over pakweg schoolresultaten of gezondheidsproblemen. "Meer dan 9.000 aanvragen bleven vorig jaar onbeantwoord", aldus Moerenhout, die Homans verwijt dat ze te weinig geld vrijmaakt voor de tolken.

"Men doet er gewoon te vaak een beroep op", repliceert Homans. "Sinds 2015 is het aantal vragen met 24% gestegen, want iederéén die het Nederlands niet machtig is kan een beroep doen op zo'n tolk, niet enkel nieuwkomers. Er komen steeds meer aanvragen voor anderstaligen van de tweede of derde generatie. Maar het gaat wel om belastinggeld, hé. Bovendien stimuleer je mensen zo niet om Nederlands te leren."

Scholen betalen

De minister wil alle nieuwkomers in de toekomst zelf laten betalen voor hun tolk. "Het Inburgeringsdecreet stelt nu al dat het niet de kerntaak is van het Agentschap om te betalen voor die tolken. Dat decreet ga ik vanaf nu strikt laten toepassen."

Dat wil zeggen dat de aanvrager zelf zal opdraaien voor de tolk. Maar zo'n tolk kan alleen aangevraagd worden door een organisatie of instelling, en niet door de anderstalige zelf. In de praktijk schuift Homans dus de factuur door naar bijvoorbeeld scholen en Centra voor Algemeen Welzijn. "De bedoeling is dat zij die kost doorrekenen aan de anderstalige, tenzij ze ervoor kiezen om dat niet te doen", aldus Homans. En als zij er niet in slagen om dat geld terug te vorderen? "Ik geloof echt dat er snel minder aanvragen zullen zijn", aldus Homans. In haar verkiezingsprogramma stelt N-VA wel voor om het geld rechtstreeks bij de anderstaligen te halen, “zodat ze meer gestimuleerd worden om Nederlands te leren”.

Groen noemt de plannen “bedroevend”. “Homans maakt het mensen nog moeilijker om te integreren in onze samenleving, nadat ze de wachtlijsten liet oplopen tot een jaar (iets wat Homans ontkent, red.)”, aldus Groen-parlementslid An Moerenhout.

“Geld niet halen waar het niet zit”

Ook CD&V vindt de plannen van Homans niet bevorderlijk voor de integratie. “Er wordt al heel sterk ingezet op de verwerving van het Nederlands", zegt Vlaams Parlementslid Ward Kennes (CD&V). “Maar dat neemt niet weg dat het, als het bijvoorbeeld gaat om onderwijs of gezondheid gaat, heel belangrijk is dat mensen exact begrijpen wat er gezegd wordt. Ik begrijp dat N-VA wil responsabiliseren, dat willen wij ook. Maar in deze is er wel een goede maatschappelijke reden om daar als samenleving in te investeren.”

De partij vindt de plannen dan ook wat kort door de bocht, maar erkent wel dat Homans wettelijk de mogelijkheid heeft om de factuur door te schuiven. “Daar is anderhalf jaar inderdaad de deur voor opengezet, naar Nederlands model”, aldus Kennes. “Maar willen we echt het geld halen waar het niet zit en bijvoorbeeld scholen met die extra last opzadelen?” Voor zijn partij mag een deel van de kosten wel degelijk worden doorgerekend naar diegene die er beroep op doet, maar niet de volledige factuur.