Exclusief voor abonnees Homans voert kilometerheffing voor auto's af 08 juli 2019

De Vlaamse kilometerheffing voor gewoon autoverkeer komt er niet. Dat zei kersvers Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) in 'De Morgen'. "De kilometerheffing is voorgoed van tafel, wat N-VA betreft. Daar hoeft niemand zich nog zorgen over te maken."