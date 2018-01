Homans strijdt tegen online radicalisering 00u00 0

Samen met de Leuvense universiteit wil Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) IS op eigen terrein bestrijden. Theologen zullen op basis van de Koran boodschappen verspreiden die extremistische propaganda moeten weerleggen. Zo wil ze de strijd tegen radicalisering opvoeren. "Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit ogenblik heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, zet ik nu in op het betwisten en ondermijnen van deze boodschappen door het stimuleren van 'maatschappelijke tegenverhalen'", aldus Homans, die 438.000 euro vrijmaakt. Onder anderen koranexpert Mehdi Azaiez schaart zich achter het project. "Het is belangrijk aan te tonen dat de islam een cultuur is die westerse waarden als vrede en verdraagzaamheid deelt", meent Azaiez. (EWC)

