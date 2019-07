Exclusief voor abonnees Homans legt vandaag eed af als minister-president: "Mijn hart kan nog wel even mee" 02 juli 2019

Liesbeth Homans (N-VA) heeft gisteren het ziekenhuis mogen verlaten. Vorige week meldde ze zich aan bij de spoed nadat ze pijn had gekregen in de borststreek. "Dank aan het fantastisch medisch team en allen die mij beterschap hebben gewenst. En aan de (flauwe) grappenmakers: ik heb mijn hart terug meegenomen en de artsen hebben me verzekerd dat het nog wel even meekan!" Homans kreeg na haar opname wat commentaar dat ze 'blijkbaar toch een hart heeft'. De diagnose is nog niet bekend. Vandaag legt ze alleszins de eed af als nieuwe minister-president van Vlaanderen, als opvolgster van Europarlementslid Geert Bourgeois. De 46-jarige Homans wordt daarmee de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen.

