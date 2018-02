Homans: "Ik weet van niks" 24 februari 2018

00u00 0

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) valt uit de lucht als we haar confronteren met het fiasco in de sociale bouwsector. Dat er de voorbije twee jaar complexen zijn neergezet waarvan de kwaliteit te wensen overlaat, is haar onbekend. Net als het feit dat het miljoenen heeft gekost om de schade van de falingen van de betrokken aannemers te dekken. "Ik heb daar geen weet van. Het is mij nog niet gesignaleerd. Mochten er signalen komen vanuit het veld dat de ondersteuning inzake overheidsopdrachten anders of beter moet, zullen we daarover in overleg gaan met de VMSW (het agentschap voor sociale woningen, red.) . Tot op heden heb ik echter nog niets opgevangen van de sociale huisvestingsmaatschappijen." (JBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN