Homans geeft 15 miljoen extra aan sociale huisvesting 09 januari 2019

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) voorziet 15 miljoen euro extra om te verdelen over sociale huisvestingsmaatschappijen die sterk investeren in de bouw en renovatie van sociale woningen. Verbouwen en renoveren zadelt die maatschappijen met veel extra werk op, en vaak verliezen ze ook huurinkomsten omdat een woning tijdens de werken niet kan worden verhuurd. "Daarnaast hebben sociale huisvestingsmaatschappijen in (groot)steden die heel actief zijn in het bouwen en renoveren vaak een zwakker huurderspubliek, waardoor de huurinkomsten ook lager zijn in vergelijking met andere steden en gemeenten", aldus Homans. "De subsidie van 15 miljoen euro moet deze kosten compenseren, zodat ze ook in de toekomst verder blijven investeren in nieuwbouw en renovatie." (ARA)

