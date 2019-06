Exclusief voor abonnees Homans blijft hele weekend in ziekenhuis 29 juni 2019

Dinsdagochtend wordt ze normaal aangeduid als Vlaams minister-president, maar dit weekend moet Liesbeth Homans (N-VA) nog in het ziekenhuis doorbrengen, ter observatie. Ze is opgenomen op de afdeling cardiologie nadat ze pijn in de borststreek had gekregen. Er werd niets ernstigs ontdekt, maar de dokters hebben beslist om haar nog enkele dagen in het hospitaal te houden. "Als alles goed verloopt, zou ze maandag naar huis mogen", klinkt het op haar kabinet. Nadat de Vlaamse regering haar dinsdag heeft aangeduid als nieuwe minister-president, kan Homans haar eed afleggen bij de koning.