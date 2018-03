Holocaust-overlever gidst Mathilde 28 maart 2018

Koningin Mathilde heeft gisteren het Mechelse museum over de Holocaust en Mensenrechten in de Dossin-kazerne bezocht. Ze kreeg er een rondleiding van Simon Gronowski (86), één van de overlevenden van het twintigste konvooi dat vanuit Mechelen naar Auschwitz-Birkenau vertrok. De trein werd overvallen door drie verzetsstrijders en kon zo uit de handen van de nazi's blijven. "Het was geweldig om de koningin te ontmoeten en een eer om haar rond te leiden", aldus Gronowksi. Op het einde van de rondleiding bracht Mathilde nog een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling 'Buren 2018'. Een project dat tot stand kwam door een Belgische fotograaf die jarenlang het leven van de chassidische joden in Antwerpen volgde. (TVDZM)

