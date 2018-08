Hollywood wil af van Trump-ster 08 augustus 2018

Twee weken geleden werd ze nog gevandaliseerd met een pikhouweel en nu gaan er zelfs stemmen op om de ster van Donald Trump helemaal weg te halen van de beroemde 'Walk of Fame'. De gemeenteraad van West Hollywood stemde unaniem voor het verwijderen van zijn ster, wegens de "zorgwekkende" manier waarop Trump omgaat met vrouwen. Enig probleem: de Walk of Fame ligt aan de Hollywood Boulevard, een straat waarover West Hollywood niets te zeggen heeft. De Kamer van Koophandel - die wél kan beslissen over de sterren - zegt echter dat de eerbetonen nooit verwijderd worden. Want eens ze er liggen, maken ze voor altijd deel uit van de geschiedenis van de Walk of Fame, zo redeneert men.