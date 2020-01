Exclusief voor abonnees Hollywood schaart zich achter jonge, homoseksuele presidentskandidaat 22 januari 2020

00u00 0

In november trekken de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen, en naar goede gewoonte scharen ook de grote Hollywoodsterren zich achter één van de kandidaten. Vier jaar geleden was dat Hillary Clinton, nu lijken ze vooral voor de - bij ons onbekende - Democraat Pete Buttigieg (38) te gaan. Als hij wint, zou hij de eerste homoseksuele president van de VS worden. Zijn lijstje met bekende supporters is lang, en wordt vermoedelijk nog langer. Onder anderen Robert De Niro, Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Kevin Costner, Kevin Bacon, Michael J. Fox, Ellen DeGeneres en Barbra Streisand lieten al weten dat ze voor Buttigieg zullen stemmen. Velen gaven hem ook al financiële steun.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis