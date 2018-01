Hollywood ontdekt de mini-frou 00u00 0

Een nieuwe haartrend lijkt in de maak in Hollywood. Maar het is er eentje voor de durvers. Harry Potter-ster Emma Watson werd als eerste gespot met een extra korte froufrou, die tot ver boven haar wenkbrauwen komt. En nu heeft ook Emma Roberts de schaar in haar pony gezet. Terwijl Watson nog voor een nonchalante versie koos, heeft Roberts voor een kaarsrechte frou gekozen. En ook bij ons lijken vrouwen gecharmeerd door de nieuwe trend. Gisteren zette Tine Embrechts een foto op Instagram van haar nieuwe, korte witblonde coupe. Wie volgt? Wel opgelet, want deze snit is enkel voor dames met een ovaal, lang of hartvormig gezicht. (JOBG)

