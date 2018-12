Hollywood is een bitch 29 Bilall Fallah en Adil El Arbi 26 december 2018

Zo'n bitch kan Hollywood dus zijn. Maandenlang leefde regisseursduo Adil El Arbi (30) en Bilall Fallah (32) in onzekerheid. Want na het bij ons populaire 'Patser' wilden ze het maken in Tinseltown, maar daar kwam de financiering voor 'Bad Boys For Life' lang niet rond. "Ze zeggen ons dat het voor 75% zeker is dat de film doorgaat, maar dat is fucking bullshit", klonk het op z'n El Arbi's. En dat terwijl het officiële startschot van hun andere Hollywood-project 'Beverly Hills Cop 4' nog steeds niet gegeven is. Maar dan kwam de verlossing en stond het duo op Instagram plots te blinken met 'Bad Boys'-acteurs Martin Lawrence en Will Smith. "Chille gast!", klonk het over die laatste. De film zou er in 2020 komen. (CMA)

