Hollerbach "Gelden er andere regels in België?"

19 augustus 2019

Bernd Hollerbach slikte op Sclessin zijn eerste nederlaag als coach van Moeskroen. De 49-jarige Duitser erkende het overwicht van Standard, maar was na de wedstrijd nog altijd niet te spreken over de fase die aan het Luikse openingsdoelpunt voorafging. "De bal was duidelijk volledig over de zijlijn vooraleer hun linksachter (Gavory, red.) kon voorzetten", foeterde Hollerbach. "Ik vraag me af of er in België andere regels gelden. De lijnrechter en de VAR hadden dit moeten zien. Het was onze bedoeling om een snelle tegentreffer te vermijden. Dat doelpunt veranderde de fysionomie van de wedstrijd helemaal. Los daarvan zijn we hier met het topniveau van deze competitie geconfronteerd. Dit was zonder meer onze sterkste tegenstander tot dusver." (LUVM)

