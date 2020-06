Exclusief voor abonnees Hollerbach en Strupar aangeboden bij Cercle, 'Engelse' kandidaat in pole 18 juni 2020

Bernd Hollerbach, recent ontslagen bij Moeskroen, is aangeboden bij Cercle Brugge, dat nog steeds geen opvolger voor Bernd Storck heeft aangesteld. "Hij is één van de velen die ons worden voorgesteld, net als Branko Strupar en ex-speler Branko Karacic", bevestigt voorzitter Goemaere. "Maar Paul Mitchell (die gisteren officieel als nieuwe TD van Monaco werd geïnstalleerd, red.) is in zeer vergevorderde onderhandelingen met een kandidaat die in Engeland zijn strepen verdiende. Geen Engelsman, neen, maar wel de kandidaat die in 'poleposition' ligt. Mocht die piste alsnog afketsen, dan is Hollerbach zeker een interessant profiel." Goemaere denkt zelf ook aan Vince Euvrard, ex-Cercle en vorige week ontslagen bij OHL, voor een rol in de technische staf, "maar niet als T1". Beloftencoach Jimmy De Wulf kan bijtekenen. (LUVM)

