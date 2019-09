Exclusief voor abonnees Hold-up column | camps 25 september 2019

Remco Evenepoel is de verwachte wereldkampioen tijdrijden. Zelf rekent hij zich tot top vijf. Het is ingestudeerde bescheidenheid, ingefluisterd door Patrick Lefevere. De grijze eminentie houdt niet van renners die zichzelf uitroepen tot campionissimo. Hoor de stilte

van Julian Alaphilippe over zijn WK-benen.

De underdog is een taai archetype in het wielrennen.

Het is de geliefde comfortzone voor plattelanders. Overmoed als grootstedelijke zonde, zoiets. Remco heeft zijn capaciteiten uitvoerig kunnen testen in zijn eerste profjaar. Zijn overmacht was verbluffend.

Het zou vandaag weleens een Belgisch feestje kunnen worden op het WK-podium.

Victor Campenaerts en Yves Lampaert zijn ook begenadigde tempobeulen. Maar de klasse van Evenepoel halen ze niet, en dat is geen schande.

De leeftijd speelt geen rol, leren we van het WK bij de vrouwen.

De 22-jarige Amerikaanse Chloé Dygert verpulverde de concurrentie in Harrogate. De Nederlandse favorieten Lucinda Brand en Anna van der Breggen kwamen niet in de buurt van de Amerikaanse. Tweevoudig wereldkampioene Annemiek van Vleuten kon de meubelen ook niet redden. Het Nederlandse blok werd verwezen naar zilver en brons. Meisje Dygert vermorzelde de gevestigde waarden. Vooral de nederlaag van Van Vleuten verraste.

Zij was als tijdrijdster altijd een klein monster.

Een wereldkampioen van 19 en een wereldkampioene van 22: dat is pas aflossing van de wacht. Dan gaat het niet meer over een geleidelijke overname, dan spreken we van een hold-up. Evenepoel zal zich zeker laten inspireren door de toptijd van de Amerikaanse dorsmachine, al heeft hij die inspiratie niet echt nodig.

Tijdrijden is niet de kern van het Belgische cyclisme. Hier geen Indurain, geen Anquetil. Maar niemand zal verbaasd opkijken als Remco Evenepoel vandaag zorgt voor een correctie van traditie en geschiedenis.

