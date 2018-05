Hogeschool geeft cursus 'wildlife management', voor wolven en lynxen die komen 26 mei 2018

Wolf Naya en de lynx die gespot zou zijn in Limburg zijn voorlopig nog alleenstaande gevallen, maar we mogen meer en meer wilde diersoorten verwachten in ons land. Dat voorspelt Sarah Descamps, onderzoeker aan Hogeschool PXL. Daarom start de hogeschool met een cursus 'Wildlife management'. "Er is nood aan professionals die weten hoe je met die 'wilde natuur' in Vlaanderen omgaat", zegt ook haar collega Tony Remans. "Niet alleen een wolf of een lynx, maar evengoed een bever, uil of vleermuis. Wat mag er wettelijk gezien en wat niet? En met welke technologieën kan je ze monitoren?" Het is volgens de onderzoekers een uitdaging om wilde dieren te verzoenen met het verstedelijkte Vlaanderen. "Er werken nu al heel wat mensen bij de overheid om soorten te beschermen. Die vacatures zullen enkel toenemen." (RTZ)

HLN