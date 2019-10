Exclusief voor abonnees Hogescholen starten geen nieuwe richtingen meer 10 oktober 2019

Geen nieuwe studierichtingen in de hogescholen volgend academiejaar . "Wij hebben dit zelf beslist, om tegemoet te komen aan de vraag van de Vlaamse regering om in dialoog te gaan over de rationalisering van het opleidingsaanbod", zegt Eric Vermeylen, secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora). Alleen voor nautische-, kunst- en graduaatsopleidingen wordt indien nodig een uitzondering gemaakt. De komende maanden bekijken de scholen hoe ze het versnipperd aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. Niet alle hogescholen zijn het eens met de beslissing. Zo is Machteld Verbruggen van Thomas More ronduit tegen omdat hogescholen dan niet flexibel kunnen inspelen op vragen vanuit de arbeidsmarkt.

