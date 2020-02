Exclusief voor abonnees Hogere uitkeringen en pensioenen vanaf maart 28 februari 2020

Nadat ze twee maanden op rij is gestegen, is de inflatie in februari opnieuw gedaald naar 1,10%. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd wel overschreden, en dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in maart met 2% verhoogd worden, zo meldt statistiekbureau Statbel. Een maand later stijgen ook de weddes van het overheidspersoneel - niet alleen op federaal niveau maar ook bij gewesten en gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten. Veel lonen in de non-profitsector zijn ook aan de spilindex gelinkt. Dat betekent dat personeel in onder meer ziekenhuizen, bejaardentehuizen, revalidatiecentra, beschutte en sociale werkplaatsen, en gezins- en bejaardenhulp een hoger bedrag mag verwachten op zijn loonbriefje.

