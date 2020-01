Exclusief voor abonnees Hogere temperaturen HET WEER 25 januari 2020

Vandaag is het zwaar bewolkt tot betrokken in de ochtend. Lokaal kan er nevel, mist en motregen voorkomen. Stilaan blijft het overwegend droog en na de middag zijn er enkele gaten in de wolken mogelijk. Veel zon wordt er evenwel niet verwacht. Het wordt wat zachter, bij maxima rond gemiddeld 6 graden. De zwakke wind kiest voor een zuidelijke sector. Vanavond zijn de wolken nog steeds talrijk aanwezig, maar het is droog. Vannacht komen er opklaringen. Er is echter ook kans op nevel en plaatselijke mist. Bij een zwakke tot soms matige zuidelijke wind, komen de minima uit op gemiddeld 2 graden. In de Ardennen kan het tot lichte vorst komen.

