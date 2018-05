Hoge verwachtingen over Preud'homme 24 mei 2018

00u00 0

Eric Gerets

(1971-1983)

"Erfenis Sá Pinto is cadeau én uitdaging"

Eric Gerets (64) heeft als trouwste supporter zijn vaste plek op de eretribune. "Ik heb na de laatste match een ingesproken bericht naar Sá Pinto gestuurd om hem te feliciteren met de resultaten en hem te zeggen dat hij met zekerheid een leuke club zal hebben volgend seizoen. De komst van Michel is voor mij niet compleet onverwacht. Ik had hem al vaker in de tribune opgemerkt. We kunnen het goed vinden. Venanzi wil met hem iets neerzetten. Een contract voor vier jaar, dat is veelzeggend. Je kan ervan uitgaan dat hij zich voortaan twintig uur per dag met de club gaat bezighouden. Hij begint met een mooie erfenis van Sá Pinto. Dat is een cadeau, maar ook een uitdaging die extra druk met zich meebrengt. De verwachtingen zijn hoog. Michel weet hoe hij daarmee moet omgaan. De voorzitter geeft bewust veel macht aan Michel, maar ook Olivier Renard zal nog een bijdrage mogen leveren. Hij heeft zeker zijn aandeel in de successen van dit seizoen en het zijn grote mensen. Ze moeten mekaar kunnen verstaan."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN