Hoge stroomprijzen kosten 12.000 jobs 28 maart 2018

00u00 0

Ons land loopt minstens 12.000 jobs en 550 miljoen euro per jaar aan investeringen mis door de hoge elektriciteitsprijzen. Dat zegt Febeliec, de federatie van Belgische industriële energieverbruikers op basis van een studie van de KU Leuven en Vives in 10 Europese landen. "Onze 'energiehandicap' varieert van 10 tot 40%, in vergelijking met onze buurlanden", zegt Peter Claes, de directeur van Febeliec. Als de regering de Belgische stroomprijzen met 10% verlaagt, dan levert dit tot 3% meer jobs en tot 6% meer investeringen op, zegt de studie. "En dan zijn onze cijfers nog een onderschatting, omdat we geen rekening houden met de indirecte jobcreatie die zal volgen in verwante sectoren", zegt professor Joep Konings (KU Leuven). "We zien dat in andere landen kortingen mogelijk zijn voor specifieke profielen. Dat moet ook bij ons mogelijk worden", klinkt het.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN