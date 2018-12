Hoge luchtdruk Het weer 27 december 2018

Hoge luchtdruk blijft onze streken domineren. Het is overwegend droog en de zon kan doorbreken. Er is wel kans op lokale mist. De volgende dagen houdt het rustige weer aan, maar de atmosfeer wordt wat vochtiger door verzwakte storingen die verstrengeld geraken in het hogedrukgebied.

