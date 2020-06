Exclusief voor abonnees Hoge coronavergoeding voor clubs die niet stijgen in Nederland 17 juni 2020

00u00 0

In België regent het rechtszaken sinds de stopzetting van de competitie. Niet zo in Nederland, maar dat zou wel eens kunnen veranderen. SC Cambuur en De Graafschap, de clubs die niet promoveerden nadat de profcompetities er werden stopgezet, krijgen namelijk allebei een hoge 'coronavergoeding' van de KNVB. Cambuur incasseert 425.000 euro, De Graafschap 375.000 euro. Dit moet morgen nog wel worden bevestigd in de voorjaarsvergadering betaald voetbal van de KNVB, maar zorgt nu al voor opschudding bij de andere tweedeklasseclubs in Nederland. Door de vergoeding kunnen Cambuur en De Graafschap een financiële voorsprong nemen. Ook in de Eredivisie dreigt onvrede. Daar krijgt FC Utrecht 600.000 euro omdat de bekerfinale tegen Feyenoord niet werd afgewerkt én omdat Utrecht zesde eindigde, achter Willem II, maar met een match minder gespeeld. (LUVM)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen