Hof weigert tolk voor Ghanees dialect 07 februari 2018

In het Gentse hof van beroep stond gisterochtend een Angolese man terecht voor slagen en verwondingen. Isaac F. was bij een controle in Gent uit een lijnbus gevlucht en had daarbij twee controleurs verwond. Opvallend: de advocaat van de beklaagde vroeg een tolk Asante-twi aan. Dat is een dialect uit de Ashanti-regio in Ghana, West-Afrika. De procureur-generaal vond het een absurde vraag. Een tolk Engels bleek genoeg te zijn voor een vlotte communicatie. De man riskeert 50 uren werkstraf, dezelfde straf die hij kreeg in eerste aanleg. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak of een mildere straf. Uitspraak op 6 maart. (DJG)