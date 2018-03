Hof vernietigt verbod op haatboodschappen 16 maart 2018

Eén van de maatregelen in de strijd tegen terreur is door het Grondwettelijk Hof vernietigd. De federale regering besliste in 2016 om de verspreiding van jihadistische haatboodschappen als een misdrijf an sich te beschouwen - ook als er geen ernstige aanwijzingen zijn dat het risico bestaat dat een terroristisch misdrijf zou worden gepleegd. Volgens het Hof is die bepaling niet noodzakelijk in een democratische samenleving, omdat de vrijheid van meningsuiting op onevenredige wijze beperkt wordt. De Franstalige Ligue des Droits de l'Homme haalt daarmee een slag thuis.

