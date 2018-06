Hof van Cleve en The Jane zakken op lijst beste restaurants 13 juni 2018

De toprestaurants in ons land beleefden gisteren niet hun beste dag. Zowel Hof van Cleve van Peter Goossens als The Jane van Nick Bril verliest terrein op de lijst van de World's Best Restaurants. Driesterrenzaak Hof van Cleve zakt weg uit de top 50 en komt dit jaar op plaats 63 terecht. Het Antwerpse The Jane (twee sterren) tuimelt van plaats 74 naar 89. Hertog Jan, vorig jaar met een 61ste plaats onze derde vertegenwoordiger in de top 100, wacht nog op nieuws. Gisteren werden immers enkel plaatsen 51 tot en met 100 bekendgemaakt. Chef Gert De Mangeleer kan dus ofwel nog mooi stijgen, ofwel helemaal uit de top 100 tuimelen.