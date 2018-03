Hoezo, vuile oorlog? Onze opinie 30 maart 2018

Het is donderdag 13 april 2017 en ik interview Liesbeth Homans voor de zaterdagkrant. Het gesprek maakt een zijsprong naar de Antwerpse politiek. Ik vraag haar expliciet of het klopt dat ze drie jaar eerder een relatie heeft gehad met de kopman van de Antwerpse socialisten, Tom Meeuws, en of dat een rol gaat spelen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Homans denkt vijf seconden na, zet de opnametoets van mijn smartphone op pauze en bevestigt de relatie, off the record. En dat ze dat niet graag in de krant zou lezen, want dat het privé erg gevoelig ligt, dat het politiek niet ter zake doet en dat ze het achter zich heeft gelaten, sowieso. Ik stel haar gerust. Het is niet de eerste keer dat ik een vraag om discretie respecteer, geel, blauw, rood of oranje. Ik ben daarin geen uitzondering. Zowat alle collega's houden zich daaraan. Bedankt, zegt Homans.

