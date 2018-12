Hoezo spitsuur? We staan nu hele dag in de file 28 december 2018

Het jaar is nog niet om, maar nu al staat vast dat we in 2018 opnieuw langer in de file zullen hebben gestaan dan vorig jaar. Dat blijkt uit de filebarometer van Touring Mobilis. Opvallend: in de traditionele spitsuren is sprake van een stagnatie, maar de keerzijde van de medaille is dat we steeds vaker staan aan te schuiven tijdens de daluren. "Dat komt omdat we de spitsuren zijn gaan mijden, waardoor de verplaatsingen meer gespreid verlopen", zegt Danny Smagghe van Touring. "Opvallend dit jaar is de sterke daling bij de lange files, die vaak ontstaan door sneeuw of uitzonderlijke regenval. Wellicht hebben we dat te danken aan de zachte winter en de droge maanden dit jaar." (MAC)