Hoezo spannend? Van der Poel wint meteen

Wie hoopte op spanning kwam bedrogen uit: Eli Iserbyt is er niet in geslaagd Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen. Laurens Sweeck bood het meeste weerwerk, maar al bij al reed de wereldkampioen zonder veel problemen naar zijn eerste zege van het seizoen. "Het is heel fijn om zo je rentree te maken", zei de Nederlander. "Maar ik mis nog crossgevoel. Vanaf nu kan het alleen maar beter gaan." U weet wat te verwachten de komende weken. (BA)

